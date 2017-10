Deventenaar Thomas Krol pakt zilver op 1500 meter NK Afstanden

Verweij pakte de nationale titel in 1.45,07, Krol finishte in 1.45,35 en plaatste zich voor de wereldbekerwedstrijden die in november en december worden verreden. Krol had even nodig om echt bij te kunnen zijn. ,,Ik was eerst teleurgesteld omdat ik het gevoel had meer naar Koen te rijden, maar toch verloor. Maar ik ben nooit zo snel geweest in Thialf en op een laaglandbaan. Ik hoop dit niveau vast te houden en op de wereldbeker te kunnen herhalen.''