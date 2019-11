Deventer Pitch & Putt duo kan NK-titel net niet prolongeren

Pitch & Putt is volgens Wilderink sterk in opkomst: ,,Het is een dynamische sport op een korte baan. Het is heel toegankelijk en wint duidelijk aan populariteit. Alleen al hier in Bussloo spelen jaarlijks zo’n 30.000 mensen.” Internationaal gezien is de sport immens populair in Catalonië en Ierland. ,,We gaan in april met een aantal spelers naar het open kampioenschap in Catalonië,” kondigt Wilderink aan. ,,Er zijn ook toernooien in Japan en Australië.”