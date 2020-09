Deventer ploegen erg tevreden over de keuze voor het zaterdagvoetbal

,,Het niveau ligt in deze klasse voor ons eigenlijk te laag”, gaf Van ’t Hof toe na afloop van de wedstrijd. Helios, dat vorig seizoen nog actief was in de derde klasse zondag, verhuisde evenals Sportclub Deventer naar de vierde klasse op zaterdag. Dat is de laagste klasse waarin teams op zaterdag mogen instromen van de KNVB. Trainer Harry Decheiver, die in de beker met zijn ploeg ook al een 0-8 overwinning boekte, is het echter niet helemaal eens met de uitspraak van zijn spits. ,,Dat kunnen wij wel heel stoer roepen”, zegt Decheiver. ,,We moeten eerst maar eens zorgen dat we uit deze klasse komen. Dan kunnen we zeggen of we op een hoger niveau moeten spelen.”