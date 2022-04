Deventer profhonkballer Fransen aan slag in Daytona Beach

Bij de Amerikaanse Major Leagueclub uit de staat Ohio tekende Fransen drie jaar geleden een profcontract ,wat hem ook de komende drie jaar nog aan de vijfvoudig winnaar van de World Series verbindt. De lange weg naar de top brengt de pitcher, na twee jaar bij ACL Reds in Arizona, nu dus naar de staat Florida.

In Daytona Beach moet Fransen bij de Tortugas, uitkomend in de Single A (vierde niveau), zijn honkbaldroom verder gestalte geven. In een competitie van 132 wedstrijden wordt om de titel gestreden, maar kan Fransen individueel verder klimmen op de sportieve ladder van Cincinatti Reds. De profclub heeft in totaal vijf satellietclubs onder de Major League.

Arizona

Fransen begon zijn honkballeven op 3-jarige leeftijd bij The Eagles in Deventer waarna zijn carrière al snel een vlucht nam. Bij hoofdklasser HCAW uit Bussum werd de jeugdinternational zijn achttiende gescout door Cincinatti Reds. Direct na het behalen van zijn vwo-diploma vertrok uit Deventenaar naar Amerika. In het beloofde honkballand maakte hij vorig jaar zomer – door corona twee jaar later dan gepland - zijn debuut in de Minor League als prof in Arizona.

Oranje

Op dat moment had Fransen zich al in de kijker gespeeld van Oranje-bondscoach Hensley Meulens die hem op het laatste moment als vervanger van de geblesseerde Orlando Yntema opnam in de selectie voor het Olympisch kwalificatietoernooi in Mexico. Daar maakte Fransen eind juni 2021 zijn interlanddebuut tegen Venezuela. Nederland plaatste zich niet voor de Spelen in Tokio.