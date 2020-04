Deventer volleybalster Van Kerkvoorde gaat naar Eurosped

De 18-jarige passer/loper uit Deventer komt over van Set-Up’65 in Ootmarsum, ook een eredivisionist. Daarvoor speelde ze bij Avior in haar woonplaats. Diane Rademaker, technisch manager van Eurosped: „Voor Evie was het afgelopen jaar een bepalende rol weggelegd. Ze is een vechter en gaat voorop in de strijd. Een speelster zoals we die in Vroomshoop graag zien.”