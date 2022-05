Devinco neemt revanche, maar trainer Bouwma is verre van tevreden

Talentvol­le Harderwijk­se motorcou­reur Rio Olofsen (15) hoopt stiekem op meer dan alleen zijn Le Mans-droom

Na twee jaar van tegenslag stond het er echt in de programmaboekjes van de MotoGP van Le Mans: Northern Talent Cup, Rio Olofsen, 15 years from Harderwijk. Het optimisme was groot, het eindigde toch in teleurstelling.

15 mei