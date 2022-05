Devinco rekent in slotfase af met Rheko en kan twee punten bijschrijven

Streep door ambities PEC Zwolle: Onder 21 verliest kampioens­du­el en kan promotie vergeten

PEC Zwolle onder 21 is er niet in geslaagd om kampioen te worden van de voorjaarscompetitie. Het team van trainer Niek Loohuis ging in de laatste wedstrijd van het seizoen onderuit tegen FC Groningen: 3-1. Het betekent een streep door de promotieplannen van de club.

17:46