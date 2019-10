Devinco: van een illegale fusie tot 100-jarig bestaan

Nee, reden tot uitgebreide festiviteiten is een 15-jarig bestaan doorgaans niet. Bij het in 2004 opgerichte Devinco stond woensdag desondanks een clinic voor de jeugd op het programma, onder leiding van internationals Laurens Leeuwenhoek en Olav van Wijngarden. Dit was het startsein voor de festiviteiten rond het eeuwfeest. In de statuten van de fusieclub wordt immers de originele oprichtingsdatum van voorloper Unitas gehandhaafd: 3 november 1919.

DKC Hellas

Behalve een reden tot feest is het 100-jarig bestaan van de Deventer korfbalclub bij uitstek een moment om een duik in het rijke verleden van de club te nemen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt DKC Hellas, in 1927 opgericht na een fusie tussen Unitas en De Korf (1924). ,,Hellas was een echte familieclub, net als Devinco’', aldus Jos Israel. ,,Dat is nog steeds de basis van de club. Bij kinderen staan de vader en moeder langs de lijn te kijken. Ik denk dat er tientallen echtparen bij het korfbal zijn ontstaan.’'

Israel mag zich de laatste voorzitter van Hellas noemen. In 2004 fuseerde de Deventer korfbalvereniging met de in 1975 opgerichte zaterdagclub Korfoes tot Devinco. Een fusie die volgens de inwoner van Epse ‘illegaal’ verliep. ,,In de statuten van Hellas stond dat een bepaald percentage van de leden aanwezig moest zijn bij de stemming over de fusie. Dat was voor Hellas belachelijk hoog. Ik durf nu wel te bekennen dat we illegaal zijn gefuseerd. We kwamen één lid tekort om het quotum te halen.’'

Quote Ik durf nu wel te bekennen dat we illegaal zijn gefuseerd. We kwamen één lid tekort om het quotum te halen Jos Israel, laatste voorzitter van Hellas

Israel noemt de fusie desondanks een van de beste beslissingen in veertig jaar Deventer korfbal. Hij omschrijft zijn voorzitterschap van Hellas als een moeilijke periode. In de jaren na het 75-jarig bestaan van Hellas had de vereniging immers te maken met een ledenkrimp. Slechts twee selectieteams en een jeugdteam telde de vereniging aan het begin van deze eeuw. Bovendien zorgde het samengaan van de beide verenigingen niet tot protesten bij de leden van Hellas en Korfoes. De fusie werd geaccepteerd.

,,De selecties van beide teams stonden in het weekend ook gewoon bij elkaar te kijken’', weet Christa Top, oud-lid van Korfoes en tegenwoordig lid van Devinco. ,,Op zaterdag stonden spelers van Hellas bij Korfoes te kijken en op zondag was het andersom.’'

Quote Ik denk dat er tientallen echtparen bij het korfbal zijn ontstaan laatste voorzitter van Hellas

De velden op de Rielerenk, waar Hellas al gevestigd was, werden gekozen tot het speelterrein van Devinco, vanwege de destijds nieuw aangelegde kunstgrasvelden. ,,We hebben er toen ook al snel het besluit genomen om het clubgebouw van Hellas helemaal te strippen’', vertelt Matthijs Rademaker. De Deventenaar is de huidige voorzitter van Devinco en fungeerde ten tijde van de fusie als adviseur. ,,Voor de mensen die er daarna mee aan de gang gaan was het belangrijk dat het clubgebouw van hen werd.’'