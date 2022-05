DHV-aanvoerder Björn Dull doet bijzondere geste in jubileumoptreden

Rond halfvijf op de zondagmiddag blaast één van de scheidsrechters voor het laatst op zijn fluitje. Een makkie was het voor de mannen uit Deventer, die van de Friese oppositie weinig te duchten hadden. De zegerijke gladiatoren gaan bij elkaar staan in een halve cirkel. Een paar mensen voeren het woord. Trainer Jeroen Molenaar natuurlijk, die volgend seizoen in Amersfoort aan de slag gaat als technisch manager van Eemvallei. Daarna is het woord aan het zoontje van Thiemo Bruning, voormalig eerste elftalspeler die vandaag een record na acht jaar heeft verloren aan Björn Dull (31). Dat van de meeste wedstrijden in het eerste herenteam, welteverstaan. Dull staat op 265 stuks. Namens Bruning biedt de jongen hem een verpakte fles met daarin ongetwijfeld iets lekkers aan. Na afloop is er ook nog taart.