DHV houdt zichzelf staande in promotierace met krappe zege op concurrent Bemmel

Voor DHV (3e) is het vooral zaak om verder geen schade op te lopen, gezien de achterstand van drie punten op Wijchen. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks. Tegen Bemmel (4e) ging het, hoewel DHV de hele wedstrijd aan de leiding stond, in de slotfase nog bijna fout omdat de uitploeg de aansluitingstreffer maakte (3-2). Volgens Jonker kwam zijn ploeg daarna niet meer in de problemen. ,,Kansen op de gelijkmaker hebben ze niet echt gehad. We speelden het goed uit, ondanks dat het hectisch werd. Ik vind ons erg goed spelen momenteel.”

Na de 4-1 nederlaag in de heenwedstrijd hadden de Deventenaren iets goed te maken, maar volgens trainer Bas Jonker speelde die wedstrijd niet echt een rol. ,,Dat was gewoon een offday van onze kant, waarin we niet scherp waren en alle tweede ballen voor hun waren.”

Over twee weken krijgt DHV in eigen uit dé uitgelezen kans om die achterstand ongedaan te maken. Gezien het gelijkspel in de heenwedstrijd (1-1) is er op voorhand geen favoriet aan te wijzen, beaamde Jonker. Opsteker was dat met twee treffers aanvalster Indy van Ek bewees in vorm te zijn. ,,Het zit heel dicht bij elkaar. Het is ook een kwestie van een beetje geluk hebben, dus een goal net wel of net niet maken. Ik heb niet het idee dat er heel veel spanning op staat ook. Wij moeten de druk op Wijchen houden door onze wedstrijden te winnen, en dan zien we wel wat er gebeurt.“