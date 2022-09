DHV in opbouw wacht nog altijd op de eerste zege, bij de mannen van Zutphen zit het tegen

volleybal EVV verlegt de focus en wil dit seizoen vooral lekker volleybal­len

EVV verloor zaterdag ook zijn tweede wedstrijd in de topdivisie, van Sudosa-Desto (1-3). Toch ziet trainer Herjan de Groot aanknopingspunten. „We winnen met goed spel de eerste set en met een beetje geluk slepen we er nog een vijfde uit. Het publiek ging er in de vierde weer ouderwets achter staan.”

17:38