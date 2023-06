DHV op ‘gele wolk’ naar titelduel: ‘Iedereen bereid stapje extra te doen’

hockeyDoor de 1-0 zege in de topper bij het Enschedese EHV belandde tweedeklasser DHV op een grote gele wolk. In het titelduel tegen Bemmel over een week moeten de vrouwen voorkomen dat ze er alsnog vanaf lazeren.

De grote gele rookwolk die de meegereisde supporters creëerden nadat de speelsters elkaar in de armen vlogen alsof de titel al binnen was, vertelde op fraaie wijze hoezeer de spelers vanaf dat moment in hogere sferen waren. Die ontlading was logisch. Het geel-zwarte DHV verknalde enerzijds het kampioensfeest van koploper EHV (als DHV verloor was het kampioenschap beslist), nam de koppositie over én is bij winst op subtopper Bemmel komende zondag in eigen huis kampioen.

Dat zou een fenomenale prestatie zijn. Een meerderheid van de speelsters die zondag op het veld stond was aan het begin van het seizoen nieuw, trainer Etienne Rameaux zou in zijn eerste jaar als trainer bij de senioren kampioen worden én de uitblinkende keepster Sophie Oosterwegel haakte naar een pauze van liefst acht jaar ogenschijnlijk moeiteloos aan bij het eerste.

Formidabele zet

Omdat de ploeg wel wat ervaring kon gebruiken, polste trainer Etienne Rameaux de keepster van het tweede, jarenlang de vaste sluitpost in het eerste, toen Flore Kuijper in de winterstop naar het buitenland vertrok voor stage. Het bleek een formidabele zet. Rameaux haalde de eerste training nog even terug. ,,Je zag daarin meteen hoe die meiden lovend over haar waren en zij gek op al die meiden. Dat ging zo soepel. De rust die daardoor kwam maakte veel verschil, ook vandaag.“

Technisch manager Eric-Jan Anneveld had zodoende twee redenen om trots te zijn. ,,Toen ik bij de club kwam wilde men het eerste van de vrouwen opheffen, daarvan heb ik gezegd dat we dat niet gingen doen, en kijk eens waar we nu staan.” De laatste weken stond hij met Oosterwegel op het veld, om de puntjes op de i te zetten. ,,Ze liep met de strafcorner een beetje te hannessen. Dat ze er hier dan eentje op schitterende wijze pakt is geweldig.”

Oosterwegel blonk uit, waarbij drie reddingen eruit sprongen. Twee keer was ze de beste in een één-op-één situatie, en de derde wss degene waar Anneveld op doelde, waarbij ze een strafcorner met een katachtige reflex uit de hoek haalde. ,,Ik had eigenlijk heel veel vertrouwen. Nadat ik die tweede één-op-één situatie pakte, had ik het idee dat er niets meer in zou gaan.” Komende zondag krijgt ze de mogelijkheid een titel te winnen, iets wat haar bij het eerste nooit lukte.

Gele rook

Een voordeel richting de slotwedstrijd is dat DHV al bewees met tegenslag om te kunnen gaan. ,,De wedstrijd bij Westerduiven onlangs (2-3) deed mentaal heel veel. De scheidsrechters floten zo ongeveer alles tegen ons en zelfs een bal die niet eens werd aangeraakt van buiten de cirkel telde als goal. Als je zulke wedstrijden dan toch wint, dat zegt wel wat. Iedereen is bereid een stapje extra voor elkaar te doen”, aldus aanvoerster Susan Bosman, die dankzij een keihard binnengeslagen strafcorner de matchwinner werd.

Mocht de ploeg volgende week afsluiten zoals gehoopt, dan zal er ook eentje ergens een heel klein beetje balen. Anneveld moet namelijk op zoek naar een nieuwe trainer. Rameaux vertelde hij dat hij de clubleiding in de winter al geïnformeerd had. Hij stapt over naar derdeklasser Almelo, de club uit de stad waar hij woont. Vanwege een verschil in visie ‘met de mensen die deze club besturen’. Wat dat precies inhield wilde Rameaux niet uitleggen.

Anneveld zei wel dat er tussen hem en Rameaux niets mis was. Hij gaf toe te praten met potentiële opvolgers, maar witte rook was er nog niet. Daarom moeten hij en Rameaux nog maar even genieten van de gele, als die wolk zich komende zondag over sportpark De Achterhoek verspreidt. Het is natuurlijk de vraag alleen voor de wedstrijd, of dat er een herhaling komt van het fraaie tafereel bij EHV.