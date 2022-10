Dikke winst voor waterpoloërs Deltasteur en De Reest, vrouwen SWOL 1894 blijven ongeslagen

Overzicht Apeldoorn/Veluwe Handbal­lers Achilles starten met ruime zege, hockeyers AMHC komen niet verder dan remise, winst voor volleybal­lers Dynamo en Alterno

Alleen de eredivisie bij de vrouwen is nog niet begonnen maar verder is het volle bak in Apeldoorn en op de Veluwe. De korfballers en de hockeyers zijn alweer toe aan de vierde speelronde. Voor Unitas, Dindoa en Sparta Nijkerk pakte die goed uit. De volleyballers van Dynamo en Alterno wonnen dit weekend en de ambitieuze handballers van Achilles beleefden een lekkere seizoensouverture en uiteraard was er weer een bomvol amateurvoetbalprogramma.

