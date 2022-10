Dikke zege voor Broekland, Zwolle heeft moeite met hars van jonkies Kwiek

„Dit was echt een walk-over”, constateerde Broekland-coach Raymond Diks na de eclatante 41-13 zege van zijn ploeg op Bentelo 2. „De eerste vijf minuten gingen we nog mee in hun trage tempo, maar daarna liepen we snel bij ze weg. We zijn een ronde verder, hebben geen blessures en ik heb mooie acties en doelpunten gezien. Ik ben meer dan tevreden. We komen ze in de competitie nog twee keer tegen, dus dat wordt nog wat.” In de slotfase lag de wedstrijd een tijdje stil vanwege een zware enkelblessure aan de kant van Bentelo.