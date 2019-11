Dindoa start zaalseizoen met ruime zege op MIA

Derde nationale titel voor Apeldoorn­se karateka Jamie-Bo Schaap

20:00 Jamie-Bo Schaap (15) heeft zaterdag op het NK karate in Zoetermeer de Nederlandse titel veroverd. De Apeldoornse was in de leeftijdscategorie 14-15 jaar over drie rondes de sterkste van de 22 deelnemers op het onderdeel Kata, het schijngevecht.