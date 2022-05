Dindoa verpest kampioensfeestje van DOS W, mannen AMHC tonen veerkracht in belangrijk duel

KORFBAL

De Meeuwen ging tot 9-9 gelijkop tegen AVO maar kwam toen 13-10 achter. „Aanvallend hadden we het lastig, maar uiteindelijk kwamen we knap terug tot een gelijkspel”, sprak coach Ruud Willemsen, die geen beschikking had over Cornee IJssennagger, Nina Fillippini en Yoran Willemsen. Laura van Winkoop speelde niet omdat ze op vakantie was geweest. „Julian Zwaan en Zhen Bleij maakten hun basisdebuut en konden terugkijken op een prima wedstrijd. Verdedigend hebben we het goed gedaan, vooral Renske, Dorinda, Ezra en Julian hielden het echt lang dicht. We moeten met iets meer power gaan spelen om het seizoen fijn af te sluiten.”

Overgangsklasse A: AVO – De Meeuwen 13-13 (8-8). Scores De Meeuwen: Renske Arendsen 4, Dorinda Kleijer 2, Ezra Bijsterbosch 2, Jarin Bruinekreeft 2, Jasper Luitjes 1, Zhen Bleij 1, Julian Zwaan 1.