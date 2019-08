Dit zijn de prominentste deelnemers van het Spektakel van Steenwijk

Sprinter Dylan Groenewegen is vanavond de sterkste sprinter aan de start. De 26-jarige Amsterdammer won afgelopen maand in Chalon-sur-Saône de zevende etappe van de Tour de France. De sprinter won vorig jaar het Spektakel van Steenwijk. In 2016 werd Groenewegen derde, achter Albert Timmer en Stef Clement.

Bauke Mollema is al jaren van de partij in Steenwijk. In 2011 stond de 32-jarige Mollema voor het eerst op het ereschavot, hij werd derde. De geboren Groninger won de prominentenkoers in 2015 en behaalde twee jaar geleden zijn derde podiumplek met wederom een derde plek.

Voor Pieter Weening is het wielerspektakel ook geen onbekende koers. De 38-jarige Fries was er in 2005 al bij, hij werd toen tweede voor de Italiaan Ivan Basso. In dat jaar stond Leon van Bon op de hoogste trede van het podium. Weening won de koers tot op heden nog nooit. De renner werd na zijn tweede plek in 2005 nog wel twee keer derde, in 2008 en 2015.

Volledig scherm Pieter Weening is geen onbekende in Steenwijk. De renner eindige al driemaal op het podium, maar won de koers nog nooit. © ANP

Cees Bol maakte vorige maand zijn debuut in de Tour de France. Zijn achtste plek in de elfde etappe was zijn beste resultaat in de ronde van Frankrijk. Eerder dit jaar won de 24-jarige Zaandammer de kasseienkoers Nokere Koerse.

Als Dylan van Baarle bij de top drie eindigt dan zou dit de eerste keer zijn dat de renner op het podium staat in Steenwijk. De renner uit Voorburg van team Ineos reed vorige maand nog de Tour de France en hield zich aardig staande in het hooggebergte. Daar was hij een prima helper van de Colombiaanse Tourwinnaar Egan Bernal. Van Baarle eindigde zelf op de 46e plek in de Tour.

Het Spektakel van Steenwijk kende nog nooit een renner die tweemaal het wielerspektakel won. Uitgaande van deze ‘wet van Steenwijk’ maakt Pascal Eenkhoorn ook kans om vanavond de koers op zijn naam te zetten. De 22-jarige renner uit Genemuiden deed twee dagen geleden nog mee aan de Prudential RideLondon-Surry Classic in Londen.