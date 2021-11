Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van de andere sporten in Apeldoorn en de West-Veluwe

Sportprogramma Deventer/Zutphen Topper voor Schalkhaar, ‘Derby Day’ in 4G en kelderkra­ker tussen Lochem en Ruurlo

Het coronavirus houdt de regionale sportwereld steeds meer in zijn greep. Of alle wedstrijden doorgang kunnen vinden is ieder weekend maar weer de vraag. Bovendien is publiek sinds afgelopen zaterdag niet meer welkom op de sportparken en in de sporthallen. Zonde, want het programma telt dit weekend een aantal duels om naar uit te kijken.

18 november