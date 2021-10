Dit zijn de uitslagen van de andere sporten in Apeldoorn en de West Veluwe! En wordt steeds aangevuld

Waterpolo Voor Triton Putten is als team vooruit­gang boeken bijna net zo leuk als winnen

10 oktober De waterpoloheren van Triton zullen dit seizoen alle zeilen bij moeten zetten in de derde divisie. Vorig jaar heeft de club uit Putten gekozen om promotie aan te vragen, nadat het seizoen voortijds werd stilgelegd. Na twee verloren partijen won het zaterdagavond in Putten haar eerste wedstrijd met 8-6. Aanvoerder Robert Bakker had genoten maar deed dat ook in eerdere verliespartijen.