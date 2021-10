Dit zijn de uitslagen van de andere sporten in Apeldoorn en de West Veluwe

IJsselcup Lotte doet weer van zich spreken in een olympisch jaar, met winst op de IJsselcup in Deventer

17:09 Altijd als het een olympisch jaar is weet Lotte van Beek zich op te richten. De 29-jarige Zwolse schaatsster won zaterdag de IJsselcup in Deventer het klassement over de 500 en 1500 meter. Bij de mannen was Joep Wennemars (19) de sterkste. Elisa Dul plaatste zich op de 1500 meter voor het NK.