Dit zijn de uitslagen van de andere sporten in Apeldoorn en op de West Veluwe

Vraag & antwoord Geen pr gelopen op de Zandenplas­loop? Gertjan Wassink legt uit hoe dat kan komen

Merel uit Ermelo komt stralend over de finish van haar 10 kilometer van de Zandenplasloop in Nunspeet. De 41.12 betekende een dik persoonlijk record. Roger uit Epe kijkt het tafereel met een sip gezicht aan. Hij had zo toegewerkt naar zijn 5 kilometer maar de benen wilden niet. Vreugde en teleurstelling gingen zaterdagmorgen hand in hand bij de 600 deelnemers.

14:46