Dit zijn de uitslagen van de andere sporten op de Veluwe en in Apeldoorn!

NK Padel ‘De opmars van padel in Nederland is niet meer te stoppen’

Padel. Het is de snelst groeiende sport van Nederland. Leuk om zelf eens te doen, maar om te kijken is het net zo goed de moeite waard. Dat blijkt in de IJsselhallen, een week lang het decor van het Nederlands kampioenschap. De finaledag is zondag zelfs strak uitverkocht. Padel is de rage inmiddels echt voorbij.

13 maart