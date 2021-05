Doelman Stanislav Raykov verkiest reis naar huis boven langer verblijf bij poloërs van BZC

Domper

Het verlies van de jeugdinternational is een grote domper voor BZC, dat al jaren op zoek was naar een opvolger voor clubicoon Robert Beskers. Die vond de Borculose club toevalligerwijs met Raykov, die een doel zocht naast zijn studie en BZC aanschreef. Daar was met name Beskers zo van onder de indruk, dat hij zijn plek onder de lat direct af stond.

Raykov groeide razendsnel uit tot onbetwiste eerste doelman en had een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de achtste plaats in de eredivisie. BZC deed voor het eerst sinds drie jaar weer mee in de play-offs, en werd ondanks het uitstekende spel van Raykov in de eerste ronde uitgeschakeld door UZSC. Een opvolger voor Raykov is nog niet in beeld. BZC is teruggeworpen in de tijd, met een probleem onder de lat.