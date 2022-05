Dominique Aegerter neemt meer afstand, Jeffrey Buis smacht naar de eerste WK-punten

hockey Met handhaving in overgangs­klas­se komt voor dames HC Zwolle alles op zijn pootjes terecht

In het laatste duel tegen Wageningen is het voor de vrouwen van HC Zwolle pompen of verzuipen. Als in de slotfase bij 0-0 talent Annemijn Viester een knappe actie bekroond ziet met een schitterend doelpunt, gaat het dak eraf (1-0). Na een moeizaam seizoen is rechtstreekse handhaving een feit.

17:59