Door uitschakeling in de beker zit het uiterst tumultueuze seizoen van BZC erop

Houtzager slaagt in GP Kronenberg voor NK-test; Julia Houtzager-Kay­ser naast haar man op podium

Voor Marc Houtzager was de tweesterren Grote Prijs in het Limburgse Kronenberg vooral een test voor het NK later deze maand. Met een tweede plaats met zijn pas 10-jarige talent Holey Moley slaagde die test ruimschoots. Met een derde plaats voor zijn Oostenrijkse vrouw Julia Houtzager-Kayser (High Five), was de GP zaterdagmiddag een heus Rouveens familiesucces. Het hele toernooi leverde het duo zo’n 14.000 euro prijzengeld op.

15:57