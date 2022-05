Doorkruist de mysterieuze blessure de derde olympische droom van marathonloopster Andrea Deelstra? (Parijs 2024 komt al dichtbij namelijk)

Dynamo wil nog niets van titel weten, maar kijkt ook al volop naar volgend seizoen (en met een schuin oog over de grens)

Nog één zege is Dynamo verwijderd van het landskampioenschap. Maar bestuurslid technische zaken Wim Jonker wil nog niets van een titel weten. ,,We beginnen zondag gewoon weer opnieuw.” De Apeldoornse volleyballers leiden in de best-of-five tegen het Doetinchemse Orion met 2-0.

6 mei