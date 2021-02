DOS’46 haalt op het tandvlees de punten binnen tegen Dalto

waterpolo Polosters SWOL 1894 krijgen enorm pak slaag te verwerken in Gouda

20 februari Een verloren middag voor de waterpolosters van SWOL 1894. Lijstaanvoerder GZC DONK maakte gehakt van de Zwolse vrouwen en drukte het verschil tussen kop en staart in de eredivisie uit in 26-5. ,,Dit was niet goed’’, luidde het understatement van Gerrit-Jan Schothans.