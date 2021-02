DOS'46 hoeft niet te buigen voor Harjan Visscher maar wel voor Fleur Hoek, stunt tegen Fortuna blijft uit

Harjan Visscher komt gewoon op de fiets naar de hal. De international uit Kampen, jarenlang een bepalende man bij DOS'46, is dit seizoen dan wel speler van Fortuna, maar het weekeinde wordt ingevuld bij de familie van vriendin Marieke Klaver, bij de hal om de hoek. ,,Een beetje gek’’, noemt Visscher zijn eerste duel in De Eendracht na het vertrek uit Nijeveen. Hij moet even zoeken naar de juiste kleedkamer, de andere kleedkamer in zijn beleving. ,,Vooral bij dit soort wedstrijden is het extra jammer dat er geen publiek is, dat had het nog specialer gemaakt.’’