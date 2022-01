DOS'46 moet nog altijd vrezen voor degradatie uit de korfballeague: ‘Het was gewoon niet goed genoeg’

Balend en peinzend zit Leander Zwolle na de wedstrijd op zijn stoel, met de voeten over de boarding. Wat een feestdag had moeten worden, is geëindigd in een bittere teleurstelling. Dat DOS'46 dit seizoen niet bij de beste teams van korfballand Nederland hoort, is een gegeven. Maar nu de cruciale wedstrijd tegen Groen-Geel uit Wormer verloren is gegaan dreigt het doemscenario voor het team uit Nijeveen: een gevecht tegen degradatie in de verkeerde poule van de competitie.