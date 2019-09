DOS'46 nog ongeslagen na reisje naar Zeeland

WATERPOLO BZC bewijst met zege dat de rust is terugge­keerd

28 september In alle opzichten vormde het treffen van BZC met het Rotterdamse SVH (9-8) een groot contrast ten opzichte van het vorige duel. Verwees SVH het onrustige BZC afgelopen mei nog naar de play-offs om degradatie, zaterdagavond had BZC in de openingsronde van de eredivisie nagenoeg vier kwarten lang de controle.