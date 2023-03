DOS'46 onderstreept de opmars met knappe overwinning bij LDODK: ‘De topvorm komt net te laat’

volleybal zwolle Reflex boekt bij concurrent EVV eerste uitoverwin­ning van het seizoen: ‘Was een echt degradatie­du­el’

Reflex boekte een uiterst belangrijke zege in de strijd om handhaving in de topdivisie. Concurrent EVV werd in vijf sets opzijgezet (21-25, 25-20, 18-25, 25-21 en 14-16). ,,Het was een echt degradatieduel”, vond speler/coach Erik Huisken.