DOS'46 oogst applaus met optreden tegen Fortuna, maar punten levert het allemaal niet op

Onder interim-trainer Herman van Gunst is DOS'46 aan een aardige reeks bezig. Na het veiligstellen van handhaving en een verrassinkje tegen KZ was er zelfs even hoop op een plekje in de play-offs. Na de onnodige doordeweekse nederlaag tegen LDODK en de verliespartij tegen Fortuna moet het in dat verband wel heel erg meezitten voor DOS’46.