DOS’46 holt tegen KZ constant achter de feiten aan

In een stroperig duel kwamen de Nijeveners lange tijd niet onder de druk van thuisploeg uit. Na een korte fase van aftasten werden de verhoudingen al snel duidelijk. Binnen tien minuten had Koog Zaandijk de wedstrijd volledig onder controle. De ervaren Jordi Pasma en fysiek sterke Anouk Haars drukten hun stempel op het aanvalsspel, waar DOS’46 moest zwoegen om onder de druk uit te komen, 8-2. ,,Het was heel stroef. Er zat vooral in één vak te weinig korfbal in. Het andere vak liep nog aardig. Maar dit was een volledig terechte overwinning voor Koog Zaandijk. Gelukkig ging het in de tweede helft wel beter, al zit er nog meer in”, zag trainer Edwin Bouman.