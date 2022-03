DOS’46 kan kans op plaats in de play-offs niet verzilveren: ‘Vier duels in 15 dagen, dat was gewoon teveel’

In Gorredijk loopt LDODK na de grote overwinning (28-19) een ererondje in betrekkelijke rust. De Friese ploeg heeft niets aan de overwinning, omdat KZ met een zege tegen DVO de laatste plaats in de play-offs heeft weggesnoept. DOS’46 verspeelt de laatste kans op dat toetje door een slap optreden en daar heeft coach Herman van Gunst wel eventjes de pest over in. ,,Dinsdag, na de zege bij KZ, was de terugreis een feestje. Van deze nederlaag kan ik niet genieten, ondanks de leuke sfeer. Dinsdag speelden we goed, nu kwamen we energie tekort. Feitelijk zijn we allebei, LDODK en wij, de dupe geworden van de onrust in eigen huis aan het begin van het seizoen.’’