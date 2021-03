DOS’46 kan KZ wel constant kietelen, maar niet onderuit halen

Gbadamassi, de ‘beste midvoor van de eredivisie’, krijgt bij BZC een andere positie

21 maart Volgens trainer Zeno Reuten is de beresterke international Bilal Gbadamassi de beste midvoor van de eredivisie. Toch heeft de trainer besloten om zijn topschutter een andere positie te geven. Met succes, want BZC won de twee wedstrijden in het weekeinde van de waarheid.