DOS’46 slaat tegen Groen Geel gouden slag na tien doelpunten op rij

VC Zwolle Topvolley­bal verzuimt vijfsetter in Borne af te dwingen

De volleybalsters van VC Zwolle Topvolleybal hebben nagelaten om op bezoek bij Apollo 8 een vijfsetter uit het vuur te slepen. De Zwolse formatie kreeg meerdere kansen in de vierde set, maar dolf toch het onderspit: 3-1 (25-20, 19-25, 25-17 en 28-26). ,,We misten de echte scherpte. Dat is zonde, want er had meer ingezeten”, vond ook coach Eric Meijer.

12 januari