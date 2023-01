DOS’46 slaat tegen Groen Geel gouden slag na tien op rij

korfbal Korfbal­lers uit Zutphen winnen van de aanstaande trainer: ‘Te veel sportman om dubbele pet op te zetten’

In een wedstrijd die bol stond van de gemiste kansen heeft KVZ zaterdagmiddag aan het langste eind getrokken: 18-14. De Zutphenaren waren over de hele wedstrijd gezien sterker dan tegenstander Telstar en wonnen dus verdiend. Langs de lijn stonden de huidige en aanstaand trainer van de Zutphense korfbalvereniging. „Het was wel een speciale wedstrijd.”

15 januari