DOS’46 uit Nijeveen versterkt selectie met jeugdinternational Nena Ellermeijer

Willemsen tiende bij WK-entree in GP Tsjechië

Daniël Willemsen eindigde als tiende bij zijn WK-entree in de Grand-Prix van Tsjechië. De Lochemse tienvoudig wereldkampioen brak in de openingsrace van het seizoen bij het ONK in het Twentse St. Isidorushoeve zijn scheenbeen, en miste zodoende de eerste WK-etappe in Markelo.

22 mei