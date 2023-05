DOS’46 verslikt zich in eigen ongeduld en geeft initiatief uit handen: ‘Dit was cruciaal, denk ik’

motorsport Een dag na de crash rijdt Collin Veijer ‘gewoon’ in de punten bij de WK-race van Le Mans

Vijf races achter de rug, drie keer in de punten. Collin Veijer zal zeer tevreden zijn over zijn entree in de MotoGP. De Moto3-wedstrijd op het circuit van Le Mans leverde na een hectische start van het weekeinde, met een enorme crash, een vijftiende plaats op.