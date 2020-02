Driedubbele derbydag dit weekend

Derbydag deel I

Wegens succes verlengd: Columbia en WSV treffen elkaar ook in de tweede editie dit seizoen op zaterdagavond. Op de eerste – druk bezochte – wedstrijd keek iedereen met genoegen terug, behalve dan misschien de spelers van WSV, want zij verloren. Columbia zit inmiddels in een zetel naar het kampioenschap, maar het wil net als WSV de plaatselijke titanenstrijd uiteraard sowieso winnen.

Koppositie in het vizier

Zwart Wit’63 verloor de eerste twee duels, maar is sindsdien al twaalf duels op rij ongeslagen. De Harderwijkers zijn inmiddels gedeeld koploper en ontvangen AGOVV, dat in 2020 het spoor vooralsnog flink bijster is.

Derbydag deel II

Wel ‘gewoon’ op zondagmiddag: Robur et Velocitas tegen Albatross. De oudste club van Apeldoorn staat veilig in de middenmoot, Albatross is weer bezig aan de inmiddels bijna traditionele survivaltocht door de derde klasse. De laatste plaats is vorige week in ieder geval alweer verlaten.

Draad oppakken

De handballers van Achilles moeten de draad weer oppakken na de gestaakte wedstrijd van afgelopen week: Jelmer Schaap liep een vervelende blessure op tegen Artemis’15. Zaterdag wacht Twente in de eigen Mheenparkhal: geen hoogvlieger, maar de eerste onderlinge wedstrijd leverde wel een flinke nederlaag op.

Derbydag Deel III

Een topper en derby ineen: Unitas won in de overgangsklasse van het korfbal tot dusverre alle wedstrijden en De Meeuwen volgt op drie punten. Winnen betekent dat Unitas nagenoeg zeker bijna kampioen is, maar bij winst van De Meeuwen is de spanning weer helemaal terug.

Het volledige sportprogramma:

VOETBAL

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders vermeld)

Derde divisie: DVS’33 – Excelsior’31, FC Lisse – Sparta Nijkerk, ONS Sneek – VVOG (15.00)

Hoofdklasse B: Eemdijk – SDC Putten, NSC Nijkerk – Staphorst.

1D: DFS Opheusden – Hierden, CSV Apeldoorn – WHC (15.00), DTS Ede - Nunspeet (15.00).

2H: Batavia’90 – FC Horst (15.00).

3A: Eerbeekse Boys – OVC’85 (15.00).

3B: Advendo’57 – Rood-Wit’58, VVOP – Teuge, Zwart Wit’63 – AGOVV, Zeewolde – SKV (15.00).

3C: Elspeet – BAS, Hulshorst – Rouveen.

4C: Prins Bernhard – EFC’58, Vierhouten’82 – SDS’55 (15.00).

Zondag (14.00 uur, tenzij anders vermeld)

2J: Columbia – WSV (za 19.00).

3B: Robur et Velocitas – Albatross (14.30).

4F: Orderbos – Twello, De Gazelle – Apeldoornse Boys, WWNA – Victoria Boys, Beekbergen – ZVV’56, Klarenbeek – Sportclub Deventer, Groen Wit’62 – TKA (14.30).

5F: V en L – Go Ahead Deventer.

Vrouwen

1B: Be Quick’28 2 – Klarenbeek (za 14.00)

1C: Victoria Boys – De Blokkers (zo 14.00).

BILARTEN

Eredivisie Driebanden: DKM Tools – A1 Biljarts (zo 13.00)

HANDBAL

Mannen Hoofdklasse: Achilles – Twente (za 20.25).

KORFBAL

Overgangsklasse B: Unitas – De Meeuwen (za 19.35).

1B: CSL – KV Apeldoorn (za 18.30).

1D: Dindoa – Die Haghe (za 20.15).

2C: Elburg – Hellas’63 (za 19.40).

RUGBY

2e klasse Noord, Plate: Dukes 3 – RFC Rams (zo 13.00)

TAFELTENNIS

3e divisie G: De Brug – Westa 2 (za 15.00).

VOLLEYBAL

Mannen

Eredivisie: Dynamo – ZVH (za 20.00).

Tweede Divisie B: Scylla – VVH (za 18.30).

Vrouwen

Eredivisie: VC Sneek – Alterno (za 18.30).

Topdivisie: Dynamo – Alterno 2 (za 16.30).

WATERPOLO

Mannen

Derde divisie C: Aquapoldro – De Walvisch (za 19.55), Nunspeet - EZC (20.25).

Oost, eerste klasse A: Triton Putten – Proteus (za 18.10), Piranha – ZEW (za 20.30), WWV – Woelwaters (18.00).

Vrouwen

Oost, eerste klasse A: Nunspeet – De Spreng (za 18.40), Aquapoldro – Aqua-Novio’94 (za 18.55).

ZAALVOETBAL