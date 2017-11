Drontens tennistalent Ryan Nijboer naar Zuid-Afrika

Het 18-jarige tennistalent uit Dronten wist in de eerste ronde tweemaal met 6-2 te winnen van zijn Servische tegenstander Tadija Radovanovic. In de tweede ronde was Nijboer tweemaal te sterk voor Zuid-Afrikaan Khololwarm Montsi: 6-4 en 6-0. De komende opponent in Stellenbosch, Scholtz, staat op de 400ste plek.