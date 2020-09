Druk staat er al op bij DVS’33, volleybalderby in Apeldoorn

Sportagenda Apeldoorn/VeluweDit weekend is er weer een wat vollere sportagenda. Maar ondertussen worden ook wekelijks wedstrijden afgelast, omdat spelers of andere betrokkenen van sportteams te maken krijgen met een coronabesmetting of -verdenking. Het is de realiteit waar we waarschijnlijk nog wel even mee om moeten gaan.