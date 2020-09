Dubbel geval van corona staat duel Avior in weg; ook Dash uit Vorden niet in actie

Vier punten van VVH hadden er vijf moeten zijn, blijft coach Binnekamp kritisch

27 september De volleyballers van VVH pakten vier punten van Aetos uit Arnhem (3-1) en dat hadden er voor coach Rijk Binnekamp ook vijf mogen zijn. ,,De eerste set hadden we eigenlijk niet hoeven verliezen. Het was passend onze beste set, maar we maakten teveel individuele fouten aan het net.’’