Duel tegen Graspiepers zorgt bij de mannen en vrouwen van Zutphen voor een punt en gemengde gevoelens

HockeyZowel de mannen als vrouwen van Zutphen ging zondag in Drachten op bezoek bij Graspiepers. Beide ploegen keerden uiteindelijk met een punt huiswaarts. De puntendeling in Friesland zorgde voor wisselende reacties.

Michael Engelblik, trainer van de Zutphense vrouwen, had namelijk wel vrede met de 1-1 uitslag. ,,Het was een terechte uitslag”, oordeelde Engelblik. ,,Het ging gelijk op. Het was een leuke wedstrijd met kansen aan beide kanten.”

De bezoekers uit Zutphen bleken uiteindelijk het eerste team dat de mogelijkheden in een treffer wist om te zetten. In Drachten waren het namelijk de Zutphenaren die de score openden. De ploeg van coach Engelblik kon echter niet voorkomen dat de thuisploeg langszij kwam: 1-1. Daar bleef het bij in Drachten waardoor de Zutphenaren, de huidige nummer vier van de derde klasse D, een punt bij konden beschrijven.

Zutphen pakte zodoende een punt tegen de ploeg die in november nog met 0-3 te sterk bleek. Die wedstrijd verklaarde eveneens waarom Engelblik tevreden terugblikte op het gelijkspel. ,,We hebben toen kansloos verloren”, aldus de Zutphen-coach. ,,Dat was de enige wedstrijd dit seizoen waarin we totaal geen grip op de wedstrijd hebben gekregen. Graspiepers heeft ook een paar goede spelers die op een hoger niveau hebben gespeeld. Dat hebben we vandaag goed opgepakt. De uitslag was ook gewoon terecht. Niks mis mee.”

Hockey mannen

Ook de Zutphense hockeyers konden na het bezoek in Friesland een punt bijschrijven. Het duel tegen hekkensluiter Graspiepers eindigde in 2-2. Een resultaat dat bij Jaap Waisvisz niet bepaald tot tevredenheid leidde. ,,Dit was totaal onnodig”, sprak de Zutphense coach na de puntendeling.

,,Graspiepers wilde niet en zij stonden met tien man op hun eigen 23-meterlijn. Daardoor was het moeilijk om tot kansen komen”, had Waisvisz gezien. Desondanks waren het de Zutphenaren die in Drachten, na een 0-0 ruststand, in het derde kwart de score openden. In het vierde en laatste kwart van het duel boog Graspiepers de achterstand echter om in een 2-1 voorsprong.

,,In de eerste tien minuten van het vierde kwart waren wij het helemaal kwijt”, had Waisvisz wel een verklaring. ,,Dat heeft ook te maken met het feit dat we onervaren zijn.” Desondanks slaagden de Zutphense hockeyers er in om een punt uit het vuur te slepen. ,,We hebben in ieder geval dus niet verloren.”

Het gelijkspel zorgde daardoor voor gemengde gevoelens bij Waisvisz. Dat kwam mede door de keeperskwestie onder de Zutphense lat. Lars Tijdhof, normaliter de eerste keus in het doel, ontbrak namelijk tegen Graspiepers. De 15-jarige Friso Ravelli, die Tijdhof een week eerder tegen Soest nog verving, kon ditmaal niet als zijn stand-in fungeren.

,,Daardoor stond mijn linkermiddenvelder in het doel. Die kan wel aardig keepen hoor. Maar we kregen twee strafcorners tegen en die gingen er allebei in. Daardoor kwamen we met 2-1 achter. We maakten de 2-2 nog, waardoor we in ieder geval gelijk hebben gespeeld”, besloot Waisvisz.