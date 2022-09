Duel van Sparta haalt het einde niet, grillig Rood-Wit wint van Zwart-Wit

Bathmense tennisser Ed (80) wil nog altijd ’s werelds beste zijn: ‘Dat ik nog speel, is voor mij normaal’

Hij is nog zó goed, dat de Bathmense oud-wereldkampioen tennis Ed Sasker (80) bij de Deventer Tenniskampioenschappen ‘gewoon’ deelneemt bij de jonkies. In zowel het enkel- als het dubbelspel. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

25 augustus