Duitse titel van motorcoureur Rick Dunnik staat zwaar ter discussie

MOTORSPORTDuits kampioen worden is één, maar Duits kampioen blijven is een heel ander verhaal. Motorcoureur Rick Dunnik uit Staphorst zit in spanning nu er protest is aangetekend tegen zijn team na de laatste races van het seizoen in Hockenheim. De titel in de Supersport 300-klasse staat op het spel.

Dunnik verzekerde zich op 27 september van de Duitse titel na een vijfde en een derde plaats in de laatste twee races. Maar 's avonds werd er een protest ingediend, vanwege een zogeheten remdruksensor. Een onderdeel dat het hele seizoen aan de Yamaha van Dunnik heeft gezeten, maar nooit is gebruikt, stelt teambaas Harm Dunnik. ,,Het is ook helemaal geen sensor, maar een schakelaar. Rick is gewoon op een eerlijke manier kampioen geworden.’’

Dunnik (18) staat met het HD Racingteam - een man of drie - in een startveld met Kawasaki's en KTM's, die beschikken over veel meer mankracht. Dat geeft zijn prestatie glans, maar het zorgt schijnbaar ook voor frustratie bij de concurrentie. ,,Er is het hele seizoen geroezemoes geweest, de Yamaha lag constant onder een vergrootglas‘’, is Harm Dunnik opgevallen. ,,Dat hebben we bij iedere technische controle wel gemerkt.’’

Nu het seizoen is afgelopen is er alsnog protest aangetekend, wat ook te maken zal hebben met de hoge kosten. Harm Dunnik heeft in overleg met motorsportverbond KNMV een verweerschrift ingediend. Het is afwachten geblazen. ,,Dit kan echt gevolgen hebben voor volgend seizoen’’, zegt Dunnik. Wanneer een beslissing wordt genomen door de DMSB, de Duitse bond, is nog onbekend.