Duitser Pfeiffer scherpt parcoursrecord op minimarathon aan in Apeldoorn

handbal Superieur Kwiek officieus kampioen en al zeker van promotie naar eredivisie

12:22 Met nog vijf wedstrijden op het programma heeft Kwiek zich al verzekerd van een plek in de eredivisie van volgend seizoen. Zaterdagavond vermorzelden de Raalter handbalsters naaste concurrent BFC met 37-22. De titel in de eerste divisie is ook al officieus binnen voor Kwiek, dat alleen nog op doelsaldo achterhaald kan worden. Ook daarin loopt de Raalter ploeg echter mijlenver voor op de concurrentie.