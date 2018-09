DVS’33 verpulvert Eemdijk

Korfbal: Hennink goud waard voor Juventa, DOS Kampen komt los

22:11 In de overgangsklasse B kenden de Kamper korfbalclubs een goed weekeinde. DOS Kampen haalde uit tegen De Hoeve (26-15). Wit-Blauw was te sterk voor Amicitia, 20-23. Sparta versloeg in zijn derde derby op rij ASVD met 18-15.