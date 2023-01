Dynamo brengt selectie op peil met komst van Erik van der Schaaf

Met het vastleggen van Van der Schaaf haalt de Apeldoornse volleybalclub een aanzienlijke brok ervaring in huis. De routinier speelde eerder voor Zaanstad, Orion, Lycurgus en Sliedrecht Sport. In Doetinchem werkte hij al eerder onder Dynamo-trainer Redbad Strikwerda.

Dynamo’s technische staf hoopt dat de nieuweling woensdagavond al speelgerechtigd is in de achtste finale van het bekertoernooi. De Apeldoorners stuiten dan in eigen huis op Limac, dat momenteel als tweede geklasseerd staat in de eredivisie en Dynamo afgelopen week in een doordeweeks competitietreffen met 3-2 versloeg.