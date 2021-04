Dynamo-coach Strikwerda na bekernederlaag: ‘Ploeg is niet fit en dan is topsport keihard’

Het geeft ook allemaal niet, verraste Strikwerda met zijn uitspraken na de met 3-1 verloren bekerfinale in Groningen. ,,We hebben het hier de afgelopen dagen veel over gehad met de spelersgroep. Zelfs ingecalculeerd. We wisten dat we van ver moesten komen, dat de hele spelersgroep anderhalve week niet had getraind en de helft van die groep thuis ziek was of in quarantaine zat. En topsport is hard. Keihard. Je kunt je het op dit niveau niet permitteren om anderhalve week niet te trainen, dat is duidelijk. En dat hebben we met te veel spelers gehad. Sterker nog, er ligt er nog eentje thuis.”